Федотов предложил обеспечить всех сотрудников ФСИН видеорегистраторами

"Нужно, чтобы у каждого сотрудника (ФСИН), который работает непосредственно с заключенными, был видеорегистратор, чтобы ни одна минута его служебного времени не находилась вне видеорегистратора. Чтобы не получалось так, что он снял видеорегистратор и пошел нарушать закон, потом снова надел его, а у нас нет доказательств, что он нарушал закон, потому что видео никакого нет", — заявил Федотов журналистам в понедельник после посещения ярославской колонии № 1, где был избит заключенный Евгений Макаров

Он уточнил, что во время посещения ярославской колонии вновь поднимался вопрос об оснащении сотрудников ФСИН видеорегистраторами. «И тогда для сотрудника, который применил физическую силу или применил спецсредства без видеофиксации, должны наступать очень серьезные дисциплинарные последствия. Не уголовные, уголовные — это уже другая тема», — сказал Федотов.