ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил обеспечить всех сотрудников ФСИН видеорегистраторами во время работы с заключенными.
"Нужно, чтобы у каждого сотрудника (ФСИН), который работает непосредственно с заключенными, был видеорегистратор, чтобы ни одна минута его служебного времени не находилась вне видеорегистратора. Чтобы не получалось так, что он снял видеорегистратор и пошел нарушать закон, потом снова надел его, а у нас нет доказательств, что он нарушал закон, потому что видео никакого нет", — заявил Федотов журналистам в понедельник после посещения ярославской колонии № 1, где был избит заключенный Евгений Макаров.
Он уточнил, что во время посещения ярославской колонии вновь поднимался вопрос об оснащении сотрудников ФСИН видеорегистраторами. «И тогда для сотрудника, который применил физическую силу или применил спецсредства без видеофиксации, должны наступать очень серьезные дисциплинарные последствия. Не уголовные, уголовные — это уже другая тема», — сказал Федотов.
Региональное следственное управление СК по сообщениям СМИ об инциденте 20 июля возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий. Согласно данным следствия, сотрудники УФСИН России по Ярославской области нанесли мужчине «множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям» на территории исправительной колонии № 1 Ярославля. Следователи устанавливают конкретных лиц, причастных к совершению преступления. В настоящее время следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного, задержаны шесть человек.