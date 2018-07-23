Ещё
Федотов предложил обеспечить всех сотрудников ФСИН видеорегистраторами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Федотов предложил обеспечить всех сотрудников ФСИН видеорегистраторами 

ТАСС 44 минуты назад
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил обеспечить всех сотрудников ФСИН видеорегистраторами во время работы с заключенными.
"Нужно, чтобы у каждого сотрудника (ФСИН), который работает непосредственно с заключенными, был видеорегистратор, чтобы ни одна минута его служебного времени не находилась вне видеорегистратора. Чтобы не получалось так, что он снял видеорегистратор и пошел нарушать закон, потом снова надел его, а у нас нет доказательств, что он нарушал закон, потому что видео никакого нет", — заявил Федотов журналистам в понедельник после посещения ярославской колонии № 1, где был избит заключенный Евгений Макаров.
Он уточнил, что во время посещения ярославской колонии вновь поднимался вопрос об оснащении сотрудников ФСИН видеорегистраторами. «И тогда для сотрудника, который применил физическую силу или применил спецсредства без видеофиксации, должны наступать очень серьезные дисциплинарные последствия. Не уголовные, уголовные — это уже другая тема», — сказал Федотов.
Региональное следственное управление СК по сообщениям СМИ об инциденте 20 июля возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий. Согласно данным следствия, сотрудники УФСИН России по Ярославской области нанесли мужчине «множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям» на территории исправительной колонии № 1 Ярославля. Следователи устанавливают конкретных лиц, причастных к совершению преступления. В настоящее время следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного, задержаны шесть человек.
ТАСС: последние новости
На Алтае полиция проводит проверку после видео с убийством котенка несовершеннолетней СК возбудил дело в связи с избиением заключенного в ярославской колонии Суд признал законным арест замдекана юрфака МГУ по делу о мошенничестве на 39 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из россиян сделают «вечных пешеходов»180
Россияне взбунтовались из-за нового налога391
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе261
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль15
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики12
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение