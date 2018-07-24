Уволен следователь, отказавший в возбуждении дела об избиении заключенного в Ярославле 

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Следственный комитет уволил следователя, отказавшего в возбуждении уголовного дела по заявлению об избиении заключенного в ярославской колонии. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Следователь следственного отдела по Заволжскому району города Ярославля СК России по Ярославской области формально провел проверочные мероприятия по данному заявлению и незаконно отказал в возбуждении уголовного дела. В настоящее время следователь уволен из следственных органов СК, в отношении него проводится процессуальная проверка", — отметила Петренко.