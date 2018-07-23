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СК начал проверку из-за отказа экс-следователя возбудить дело о пытках в Ярославле
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СК начал проверку из-за отказа экс-следователя возбудить дело о пытках в Ярославле 

Говорит Москва 57 минут назад
«Он уволился по собственному желанию в ноябре 2017 года. Он ушёл в армию, насколько я знаю. В отношении него сейчас организована и проводится доследственная проверка», — сообщила ТАСС сотрудница пресс-службы регионального главка СКР.
В свою очередь председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов рассказал журналистам, что фигурант не имел материалов, которыми следствие располагает сегодня.
Видео с пытками заключённого в исправительной колонии № 1 в Ярославской области было опубликовано в «Новой газете» 20 июля. Шестеро подозреваемых задержаны, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, ведётся следствие.
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