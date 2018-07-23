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Федотов заявил, что дело о пытках в колонии надо было завести год назад
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Федотов заявил, что дело о пытках в колонии надо было завести год назад 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Следователь, который год назад отказал в возбуждении уголовного дела о пытках в колонии в Ярославле, поступил неправильно, он должен был быть более настойчивым в исследовании обстоятельств дела, заявил журналистам глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.
Ранее СУ СК России по региону заявило о том, что начало проверку действий бывшего следователя, который год назад отказал в возбуждении уголовного дела по факту жестокого избиения осужденного в колонии №1 в Ярославле. В понедельник Федотов вместе с другими правозащитниками посетил эту колонию.
Глава СПЧ назвал видеозапись с избиением осужденного «страшным зрелищем». «То, что мы увидели, абсолютно опровергает те выводы, которые были сделаны следственными органами год назад… Если бы следователь был более настойчив, если бы он не столько доверялся самим видеозаписям, но все-таки стал бы искать и другие доказательства, в том числе вещественные доказательства, он мог бы и тогда, год назад, прийти к правильным выводам», — сказал Федотов.
"А сейчас мы вынуждены возвращаться к тем решениям, которые были приняты год назад. И сейчас мы понимаем, что это были решения-то неправильные", — подчеркнул он.
Видео с избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, шесть из них уже задержаны.
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