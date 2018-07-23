Федотов заявил, что дело о пытках в колонии надо было завести год назад

Ранее СУ СК России по региону заявило о том, что начало проверку действий бывшего следователя, который год назад отказал в возбуждении уголовного дела по факту жестокого избиения осужденного в колонии №1 в Ярославле. В понедельник Федотов вместе с другими правозащитниками посетил эту колонию.

Глава СПЧ назвал видеозапись с избиением осужденного «страшным зрелищем». «То, что мы увидели, абсолютно опровергает те выводы, которые были сделаны следственными органами год назад… Если бы следователь был более настойчив, если бы он не столько доверялся самим видеозаписям, но все-таки стал бы искать и другие доказательства, в том числе вещественные доказательства, он мог бы и тогда, год назад, прийти к правильным выводам», — сказал Федотов.

"А сейчас мы вынуждены возвращаться к тем решениям, которые были приняты год назад. И сейчас мы понимаем, что это были решения-то неправильные", — подчеркнул он.