Адвокат Винника заявил, что в деле россиянина США и Франция нарушили принципы подсудности

"В настоящий момент Греция рассматривает запросы трех стран о выдаче Александра Винника по обвинениям в преступлениях, связанных с компьютерной сферой, — сообщается в официальном пресс-релизе, который поступил в распоряжение ТАСС. — Эти преступления, по утверждению американских и французских властей, Винник совершил, находясь на территории России . США и Франция считают, что Россия не способна проводить расследования в сфере компьютерной информации самостоятельно, присвоив таким образом себе право проводить расследования по уголовным преступлениям, совершенным (по их мнению) российским гражданином на территории РФ".

"Одним из основных принципов существования государства является исключительное право осуществлять юрисдикцию над своими гражданами, находящимися в любой точке мира, включая право проводить расследование преступлений на своей территории, — отметил адвокат. — Возможность государства осуществлять уголовное преследование за деяние, угрожающее его интересам, является исключительным правом. Однако это исключительное право в нашем случае изъято США и Францией".

Адвокат пояснил, что если преступление совершено с территории России, то и его расследование должно вестись властями РФ. «Огромные объемы данных находятся фактически в одном месте, доступ к ним имеют люди, сидящие перед компьютерами в разных странах мира. Те, кто совершает преступления, совершают их не в виртуальности, а в реальном мире, находясь перед компьютером в конкретной стране. Отсюда местом совершения преступления является место входа в сеть интернет», — отмечается в сообщении.

"Исходя из вышесказанного, в деле Винника США и Франция нарушили принципы подсудности и подследственности", — подчеркнул адвокат.

Защита обжаловала запросы США и Франции

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по просьбе американских властей. Жюри присяжных в Сан-Франциско (штат Калифорния) предъявило гражданину России обвинения в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой, однако запрос на выдачу Винника со стороны США был защитой обжалован. Генпрокуратура РФ направила два запроса на экстрадицию Винника с целью выдачи в Россию, так как на родине в отношении него расследуется уголовное дело по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Запрос на экстрадицию направила и Франция, он был рассмотрен по ускоренной европейской процедуре и удовлетворен 13 июля, однако адвокаты направили апелляцию на данное решение салоникского суда в Верховный суд Греции.

Касаясь заседания Апелляционного суда города Салоники, на котором должен был быть рассмотрен запрос Генпрокуратуры РФ на выдачу Винника в Россию, Мусатов пояснил, что речь идет о просьбе экстрадиции по «обвинениям в мошенничестве в сфере компьютерной информации, то есть хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации, либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

Прокурор не получил важные документы

По словам Мусатова, сам Винник в начале года обратился к прокурору города Салоники с заявлениями, указывающими на нарушение США и Францией принципов подсудности и подследственности, и повторил это 11 июля на судебном заседании по запросу французской стороны. «Сегодня же поступила информация, что прокуратура города Салоники не получала заявлений Винника, надлежащим образом оформленных тюремной администрацией, — отметил адвокат. — Данные заявления имеют существенное значение для рассмотрения дела Винника по всем запросам в комплексе. С учетом всех обстоятельств заседание суда было перенесено в интересах прав и законных интересов Александра Винника на 30 июля 2018 года».