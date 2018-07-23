Европейский кокаин на 1,5 млн изъяли в Харьковской области

Как пишет УНИАН со ссылкой на пресс-центр Управления СБУ в Харьковской области, во время многоэтапной операции оперативники спецслужбы установили, что наркодельцы организовали контрабандные поставки из одной из стран Европы кокаина, который сбывали в Украине большими партиями. По сведениям СБУ, товар ввозился на Украину курьерами.

Правоохранители задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленниками кокаина и психотропа экстази. В конце прошлой недели сотрудники СБ Украины задержали в Харькове одного из участников группировки во время сбыта очередной партии наркотиков за 30 тыс. евро. У наркодельца изъяли три полиэтиленовых пакета с кокаином общим весом более 300 граммов.

По информации правоохранителей, розничная стоимость всей изъятой в ходе спецоперации партии наркотиков по ценам «черного рынка» составляет почти 1,5 млн грн. Следователями СБУ осуществляется уголовное производство по ст. 305 (контрабанда наркотических средств в особо крупных размерах) и ст. 307 (сбыт наркотических средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас задержанному объявлено подозрение в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.