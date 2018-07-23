Ещё
Европейский кокаин на 1,5 млн изъяли в Харьковской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Европейский кокаин на 1,5 млн изъяли в Харьковской области 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Как пишет УНИАН со ссылкой на пресс-центр Управления СБУ в Харьковской области, во время многоэтапной операции оперативники спецслужбы установили, что наркодельцы организовали контрабандные поставки из одной из стран Европы кокаина, который сбывали в Украине большими партиями. По сведениям СБУ, товар ввозился на Украину курьерами.
Правоохранители задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленниками кокаина и психотропа экстази. В конце прошлой недели сотрудники СБ Украины задержали в Харькове одного из участников группировки во время сбыта очередной партии наркотиков за 30 тыс. евро. У наркодельца изъяли три полиэтиленовых пакета с кокаином общим весом более 300 граммов.
По информации правоохранителей, розничная стоимость всей изъятой в ходе спецоперации партии наркотиков по ценам «черного рынка» составляет почти 1,5 млн грн. Следователями СБУ осуществляется уголовное производство по ст. 305 (контрабанда наркотических средств в особо крупных размерах) и ст. 307 (сбыт наркотических средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас задержанному объявлено подозрение в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.
Украина.ру: последние новости
Поляк в Киеве ножом убил мужчину и ранил женщину Экс-министр обороны Украины сбежал в Белоруссию После возмущения США прокуратура открыла дело против погрома НАБУ и САП
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из россиян сделают «вечных пешеходов»181
Россияне взбунтовались из-за нового налога395
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе260
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль13
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики12
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение