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СК проверяет следователя, отказавшегося возбуждать дело о пытках в колонии
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СК проверяет следователя, отказавшегося возбуждать дело о пытках в колонии 

Пятый канал 55 минут назад
Фото: Пятый канал
Следственным комитетом по Ярославской области инициирована проверка в отношении следователя Радиона Свирского, который в прошлом году отказал в возбуждении уголовного дела по факту издевательств над заключенными в исправительной колонии № 1, сообщает «Новая газета».
Речь идет об инциденте, произошедшем в апреле 2017 года, когда были избиты сразу три осужденных. Однако уголовное дело возбуждено так и не было. Согласно имеющимся данным, именно по инициативе Свирского.
Несколько дней назад, а именно 20 июня, «Новая газета» опубликовала видео с уже с другим избиением заключенного, но в той же ярославской колонии № 1. В итоге началась масштабная проверка. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». 17 сотрудников исправительного учреждения были отстранены от работы, а шестерых из них — задержали.
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