СК проверяет следователя, отказавшегося возбуждать дело о пытках в колонии

Речь идет об инциденте, произошедшем в апреле 2017 года, когда были избиты сразу три осужденных. Однако уголовное дело возбуждено так и не было. Согласно имеющимся данным, именно по инициативе Свирского.

Несколько дней назад, а именно 20 июня, «Новая газета» опубликовала видео с уже с другим избиением заключенного, но в той же ярославской колонии № 1. В итоге началась масштабная проверка. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». 17 сотрудников исправительного учреждения были отстранены от работы, а шестерых из них — задержали.