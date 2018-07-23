Нижегородец убил пенсионера за оскорбление бывшей жены

56-летний житель Павловского района убил пенсионера за оскорбление бывшей жены. Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.

3 марта в квартире дома по улицы Инициативная в Павлове в гостях у пенсионера находился обвиняемый с бывшей женой. В процессе распивания алкоголя хозяин квартиры ударил женщину по щеке. В ответ ее бывший муж 4 раза ударил обидчика ножом. 68-летний мужчина скончался на месте. Его тело было обнаружено родственниками 8 марта.

Обвиняемый арестован. Ранее он уже был судим за убийство и вышел на свободу в 2016 году.

Уголовное дело передано в суд.

Ранее сообщалось о том, что жестокое убийство совершено в Нижнем Новгороде 22 июля.