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В Тверской области влюбленная пара пыталась снять железную крышу, но их застал хозяин дома
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В Тверской области влюбленная пара пыталась снять железную крышу, но их застал хозяин дома 

tvernews.ru 1 час назад
Пеновский районный суд на 3 августа назначил к слушанию интересное уголовное дело по обвинению двух жителей посёлка Пено в покушении на кражу крыши (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ).
На скамью подсудимых предстоит сесть местным молодым мужчине и женщине. Преступление, в котором они обвиняются, было совершено в апреле 2018 года.
Не имея работы, они решили улучшить своё финансовое состояние, продав чужую крышу. Для этого пришли днём на приусадебную территорию одного из домов в поселке Пено и стали снимать с крыши дома, где никто не проживал, листовое железо. Они распределили роли: мужчина залез на крышу, с помощью гвоздодёра оторвал 21 лист железа и передавал его подруге, которая принимала и складировала железо.
В этот момент мимо проезжал хозяин дома, который сразу же обратился в полицию. На момент обнаружения преступления злоумышленники успели снять железо с половины крыши дома, с одной её стороны, площадью 7 на 6 метров.
Преступники, пойманные на месте преступления, пояснили, что хотели сдать похищенное в металлолом, сообщает пресс-служба Пеновского районного суда. Теперь молодую пару ждет суд.
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