В Тверской области влюбленная пара пыталась снять железную крышу, но их застал хозяин дома

Пеновский районный суд на 3 августа назначил к слушанию интересное уголовное дело по обвинению двух жителей посёлка Пено в покушении на кражу крыши (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

На скамью подсудимых предстоит сесть местным молодым мужчине и женщине. Преступление, в котором они обвиняются, было совершено в апреле 2018 года.

Не имея работы, они решили улучшить своё финансовое состояние, продав чужую крышу. Для этого пришли днём на приусадебную территорию одного из домов в поселке Пено и стали снимать с крыши дома, где никто не проживал, листовое железо. Они распределили роли: мужчина залез на крышу, с помощью гвоздодёра оторвал 21 лист железа и передавал его подруге, которая принимала и складировала железо.

В этот момент мимо проезжал хозяин дома, который сразу же обратился в полицию. На момент обнаружения преступления злоумышленники успели снять железо с половины крыши дома, с одной её стороны, площадью 7 на 6 метров.

Преступники, пойманные на месте преступления, пояснили, что хотели сдать похищенное в металлолом, сообщает пресс-служба Пеновского районного суда. Теперь молодую пару ждет суд.