Бабушка и внук из Волгограда вымогали у стройфирмы три миллиона рублей

По данным следствия, в 2015 году администрация Палласовского района Волгоградской области и строительная компания заключили договор о возведении школы в поселке Красный Октябрь на сумму 250 миллионов рублей. Авторский надзор за строительством вела организация, где директором была 81-летняя женщина, здесь же работал и ее 33-летний внук.

"В конце марта 2018 года обвиняемые назначили встречу директору подрядной организации и сообщили ему, что якобы правоохранительные органы располагают информацией о мошеннических действиях, совершенных строительной фирмой при возведении школы, и уже в ближайшее время по данному факту будет возбуждено уголовное дело. При этом 33-летний представитель надзорной стороны заверил, что сможет всё уладить со стражами порядка, но это будет стоить три миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Три миллиона рублей якобы предназначались для передачи полицейским за отказ в возбуждении уголовного дела. Как уточняет ведомство в релизе, бабушка и внук при получении денег были задержаны сотрудниками УФСБ по Волгоградской области и подразделения собственной безопасности регионального главка МВД. Как выяснилось в ходе следствия, деньги обвиняемые никуда передавать не собирались, хотели потратить по собственному усмотрению.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 81-летней местной жительницы и её 33-летнего внука. Они обвиняются… в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", — уточняет ведомство.