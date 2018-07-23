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Бабушка и внук из Волгограда вымогали у стройфирмы три миллиона рублей
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Бабушка и внук из Волгограда вымогали у стройфирмы три миллиона рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОЛГОГРАД, 23 июл — РИА Новости. Пожилую директора фирмы, осуществлявшую авторский надзор при строительстве сельской школы в Волгоградской области, и ее внука, работающего в той же организации, обвиняют в мошенничестве: они вымогали 3 миллиона рублей у подрядчиков за содействие в прекращении проверок их компании, сообщает Следственное управление СК РФ по Волгоградской области.
По данным следствия, в 2015 году администрация Палласовского района Волгоградской области и строительная компания заключили договор о возведении школы в поселке Красный Октябрь на сумму 250 миллионов рублей. Авторский надзор за строительством вела организация, где директором была 81-летняя женщина, здесь же работал и ее 33-летний внук.
"В конце марта 2018 года обвиняемые назначили встречу директору подрядной организации и сообщили ему, что якобы правоохранительные органы располагают информацией о мошеннических действиях, совершенных строительной фирмой при возведении школы, и уже в ближайшее время по данному факту будет возбуждено уголовное дело. При этом 33-летний представитель надзорной стороны заверил, что сможет всё уладить со стражами порядка, но это будет стоить три миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Три миллиона рублей якобы предназначались для передачи полицейским за отказ в возбуждении уголовного дела. Как уточняет ведомство в релизе, бабушка и внук при получении денег были задержаны сотрудниками УФСБ по Волгоградской области и подразделения собственной безопасности регионального главка МВД. Как выяснилось в ходе следствия, деньги обвиняемые никуда передавать не собирались, хотели потратить по собственному усмотрению.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 81-летней местной жительницы и её 33-летнего внука. Они обвиняются… в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", — уточняет ведомство.
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