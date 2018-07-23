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В Одессе украли памятник коту-геймеру
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В Одессе украли памятник коту-геймеру 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.
«По факту постыдной кражи скульптуры «кота-геймера», которую любили одесситы и гости города открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст.185 УК Украины. Следствие ведет Приморский отдел полиции в г. Одессе ГУ НП в Одесской области. На видео с камеры наблюдения как раз видно дегенерата, совершившего кражу. Надеюсь, в местах лишения свободы будет известен, как сидящий за самую тупую кражу», — написал Форостяк. Как сообщает «112», памятник «кошке-геймеру» был установлен 5 июля в переулке Маяковского в рамках проекта «Одесские коты». В рамках композиции кошка «Пушинка» сидела на скамейке и лапкой играла с рыбками, нарисованными на планшете.
Скульптура была изготовлена в натуральную величину. Как заявил руководитель и основатель платформы «Доброе дело» Анатолий Кавун, скульптуру восстановят.
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