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В «Роскосмосе» раскрыли подробности дела о госизмене в ЦНИИмаше
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В «Роскосмосе» раскрыли подробности дела о госизмене в ЦНИИмаше 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Дело о государственной измене в головном научном институте "Роскосмоса" ЦНИИмаше связано с событиями 2013 года, за другие периоды вопросам к сотрудникам нет. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.
"Органами следствия проверяются события 2013 года, что также подтверждается периодом, за который изымались в ходе обысков материалы в здании «Роскосмоса» и ФГУП ЦНИИмаш", — говорится на сайте ведомства.
Также в компании подчеркнули, что следователи занимаются расследованием инцидента, который произошел в это время, деятельность сотрудников компании за другие периоды не рассматривается.
Ранее «Роскосмос» подтвердил арест 74-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева. Позднее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Кудрявцева заподозрили в передаче сведений одной из стран НАТО.
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