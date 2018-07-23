В «Роскосмосе» раскрыли подробности дела о госизмене в ЦНИИмаше

Дело о государственной измене в головном научном институте "Роскосмоса" ЦНИИмаше связано с событиями 2013 года, за другие периоды вопросам к сотрудникам нет. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

"Органами следствия проверяются события 2013 года, что также подтверждается периодом, за который изымались в ходе обысков материалы в здании «Роскосмоса» и ФГУП ЦНИИмаш", — говорится на сайте ведомства.

Также в компании подчеркнули, что следователи занимаются расследованием инцидента, который произошел в это время, деятельность сотрудников компании за другие периоды не рассматривается.