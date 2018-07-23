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В Оренбурге за вымогательство взятки осуждены бывший полицейский и предприниматель
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В Оренбурге за вымогательство взятки осуждены бывший полицейский и предприниматель 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Дзержинский районный суд Оренбурга вынес приговор в отношении местного предпринимателя и ВРИО начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Соль-Илецкому городскому округу. Они обвинялись по статьям покушение на совершение мошенничества с использованием служебного положения.
Так, установлено, что в феврале 2018 года бывший полицейский приехал в Оренбург для проведения проверки по заявлению о краже запчастей от крана. В результате осмотра места происшествия украденные запчасти были найдены в гараже у местного жителя и возвращены заявителю. После этого сотрудник полиции «под угрозой физического насилия» заставил владельца гаража сесть в машину и увез его в Соль-Илецк, где под угрозой задержания заставил последнего признаться в совершении кражи запчастей. При этом полицейский настоял, что для того, чтобы против мужчины не завели уголовное дело ему необходимо решить вопросы с оренбургским предпринимателем, который является фактическим собственником крана.
На встрече предприниматель сообщил мужчине, что для прекращения проверки и невозбуждения уголовного дела по факту кражи, ему необходимо передать 160 тыс. рублей. По словам собственника крана, 100 тыс. рублей предназначались на для него самого и еще 60 тыс. рублей — для сотрудника полиции. Последний угрожал мужчине уголовным делом, зная при этом, что по материалам проверки в возбуждении уголовного дела было отказано.
Реально воспринимая угрозу о привлечении к уголовной ответственности, за преступление которое он не совершал, мужчина обратился в УФСБ России по Оренбургской области. В результате при получении денежных средств предприниматель был задержан.
По итогам судебного заседания временно исполняющего обязанности начальника отдела полиции по контролю за оборотом наркотиков Соль-Илецка признали виновным и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно, со штрафов в 70 тыс. рублей и лишением права занимать госдолжности в течение трех лет. Второй фигурант дела также признан виновным. Ему назначили наказание в виде штрафа в 60 тыс. рублей. Приговор суда вступил в законную силу.
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