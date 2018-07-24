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Прокуратура: чиновники Кубани утаили 29 млн рублей доходов и 200 га земли
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Прокуратура: чиновники Кубани утаили 29 млн рублей доходов и 200 га земли 

АиФ — Юг 36 минут назад
Фото: АиФ – Юг
На постоянном контроле прокуратуры Краснодарского края находятся вопросы борьбы с коррупцией. В первом полугодии 2018 года работники надзорного органа выявили 4,8 тысячи нарушений: 990 должностных лиц были наказаны в дисциплинарном и административном порядке, 24 человека и вовсе лишились своих постов в связи с утратой доверия.
Возбуждены уголовные дела против 40 коррупционеров, в судебном порядке инициировано возмещение более 17,2 млн рублей, которые были получены в результате незаконного обогащения.
«Установлены факты сокрытия более 190 должностными лицами доходов в размере свыше 29 млн руб., 76 земельных участков площадью порядка 200 га, 31 объекта жилого и нежилого назначения, 17 транспортных средств, финансовых обязательств на сумму более 23 млн руб., а также долей участия в 14 организациях», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Кроме того, на контроле ведомства расходы двух чиновников, которые купили на неподтвержденные доходы квартиры на общую сумму почти 9 млн руб.
Напомним, максимальный размер взятки в Краснодарском крае составил 10 млн рублей.
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