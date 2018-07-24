Экс-полицейская на Кубани получила за крупную взятку 8 лет колонии

Собранные краевым управленим СКР доказательства оказались достаточными, чтобы суд вынес приговор бывшей начальнице отделения по вопросам миграции отдела МВД России по Брюховецкому району Лилии Подгорной и ее знакомой Александре Гермаш. Они, соответственно, признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.

Следствием и судом установлено, что сотрудники полиции выявили нарушения миграционного законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя — он не предоставил сведения, необходимых для снятия с учета иностранных граждан по месту пребывания на территории РФ . В отношении бизнесмена были составлены административные протоколы. Весной 2017 года Подгорная через свою знакомую предложила предпринимателю за деньги принять соответствующие меры, чтобы его не привлекли к административной ответственности. Гермаш вызвалась передать деньги через нее, как посредника. Понимая, что действия женщин противоречат закону, мужчина сообщил об этом в следственное управление СКР по краю.

«В мае 2017 года в станице Брюховецкой предприниматель передал посреднику 2,5 миллиона рублей. Женщину задержали сотрудники правоохранительных органов. Потом была задержана и начальник отделения отдела полиции», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Суд вынес приговор — Подгорная будет отбывать наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 5 миллионов рублей. Наказание отсрочено на 5 лет, пока ее малолетним детям не исполнится 14 лет. Гермаш получила 4 года условно со штрафом в 5 миллионов рублей.

Напомним, на Кубани под суд пойдет полицейкси за вяту в 30 тысяч рублей.