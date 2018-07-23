Ещё
В Екатеринбурге вынесен приговор группе экстремистов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Екатеринбурге вынесен приговор группе экстремистов 

Уралинформбюро 26 минут назад
Фото: Уралинформбюро
В Екатеринбурге пятеро молодых людей в возрасте 19-22 лет признаны виновными в совершении преступлений в составе экстремистского сообщества.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, наказание назначено лишь троим: один заплатит 40-тысячный штраф, другой проведет 5,5 лет в колонии общего режима и также заплатит штраф в размере 197 тысяч рублей. Третий приговорен к обязательным работам на срок 120 часов и штрафу в размере 45 тысяч рублей.
Остальным удалось избежать реального наказания в связи с истечением срока давности.
Суд установил, что в период с марта 2014 года по январь 2016 года молодые люди, являясь участниками экстремистского сообщества, принимали участие в размещении видео-, аудио— и фотоматериалов, разжигающих межнациональную ненависть и вражду.
При этом, трое из осужденных, по версии следствия, принимали непосредственное участие в нескольких нападениях на лиц неславянской внешности.
"Участники экстремистского сообщества совместно изучали экстремистскую литературу, в этой преступной группе имелся лидер, существовало четкое распределение ролей, причем группа была создана не для совершения какого-то конкретного преступления, а для регулярного совершения множества подобных злодеяний", — добавили в ведостве.
Выйти на след преступной группы, соучастники которой были задержаны в 2016-2017 годах, удалось в результате комплекса оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Центра по противодействию экстремизму областного главка полиции.
Уралинформбюро: последние новости
После видео о пытках в ярославской колонии отстранены 17 сотрудников Дело экс-замглавы ФСИН дошло до суда В одной из квартир в Ханты-Мансийске нашли изрезанный труп
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога286
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину74
В Москве проходят обыски в еще одной компании19
Дачники будут жить по новым правилам127
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе91
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение