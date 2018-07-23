В Екатеринбурге вынесен приговор группе экстремистов

Екатеринбурге пятеро молодых людей в возрасте 19-22 лет признаны виновными в совершении преступлений в составе экстремистского сообщества.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, наказание назначено лишь троим: один заплатит 40-тысячный штраф, другой проведет 5,5 лет в колонии общего режима и также заплатит штраф в размере 197 тысяч рублей. Третий приговорен к обязательным работам на срок 120 часов и штрафу в размере 45 тысяч рублей.

Остальным удалось избежать реального наказания в связи с истечением срока давности.

Суд установил, что в период с марта 2014 года по январь 2016 года молодые люди, являясь участниками экстремистского сообщества, принимали участие в размещении видео-, аудио— и фотоматериалов, разжигающих межнациональную ненависть и вражду.

При этом, трое из осужденных, по версии следствия, принимали непосредственное участие в нескольких нападениях на лиц неславянской внешности.

"Участники экстремистского сообщества совместно изучали экстремистскую литературу, в этой преступной группе имелся лидер, существовало четкое распределение ролей, причем группа была создана не для совершения какого-то конкретного преступления, а для регулярного совершения множества подобных злодеяний", — добавили в ведостве.

Выйти на след преступной группы, соучастники которой были задержаны в 2016-2017 годах, удалось в результате комплекса оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Центра по противодействию экстремизму областного главка полиции.