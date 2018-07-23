«Роскосмос»: дело о госизмене в ЦНИИМаше касается событий 2013 года

Дело о государственной измене в ЦНИИМаше (Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения») затрагивает события 2013 года, и у следствия нет вопросов к сотрудникам за другие периоды, — говорится на сайте госкорпорации. — Органами следствия проверяются события 2013 года… Вопросов к сотрудникам предприятия и госкорпорации за иные периоды деятельности не имеется, — говорится в сообщении. Ранее Пятый канал рассказывал, как глава пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» сообщил о мероприятиях, проводимых сотрудниками ФСБ Объединенной ракетно-космической корпорации и Центральном научно-исследовательском институте машиностроения.