В Волгоградской области за мошенничество судят 81-летнюю пенсионерку

В Палласовском районе Волгоградской области 81-летний директор и её 33-летний внук идут под суд за мошенничество в особо крупном размере.

Бабушке грозит до 10 лет тюрьмы

Как сообщили V1.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, фирма пожилой женщины осуществляла авторский надзор за строительством местной школы.

— По версии следствия, в декабре 2015 года администрация Палласовского района и коммерческая организация заключили контракт на сумму более 250 миллионов рублей. Строительная фирма обязалась построить школу в посёлке Красный Октябрь , — сообщили в ведомстве. — Авторский надзор за ходом строительства возложили на общество с ограниченной ответственностью, директором которого была 81-летняя женщина.

В конце марта этого года пенсионерка вместе с внуком встретилась с директором подрядной организации.

— Обвиняемые сообщили ему, что якобы правоохранительные органы располагают информацией о мошеннических действиях, совершенных строительной фирмой при возведении школы. В ближайшее время, по их словам, по данному факту будет возбуждено уголовное дело, — рассказали в пресс-службе регионального управления СКР . — При этом 33-летний представитель надзорной стороны заверил, что сможет всё уладить за три миллиона рублей. Деньги, со слов обвиняемого, предназначались для передачи сотрудникам правоохранительных органов за вынесение ими постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

30 марта после получения денег пожилая женщина и её внук были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области и подразделения собственной безопасности регионального Главка МВД.

«Честно» заработанные деньги бабушка с внуком собирались потратить на себя. Уголовное дело направлено в прокуратуру Волгоградской области для утверждения обвинительного заключения. После этого, оно будет передано в суд.