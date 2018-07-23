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За полгода в Саратовской области управляющие компании похитили 220 миллионов рублей
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За полгода в Саратовской области управляющие компании похитили 220 миллионов рублей 

САРАТОВ24 20 минут назад
Фото: САРАТОВ24
В рамках надзора за исполнением законов в жилищно-коммунальной сфере прокуратура Саратовской области обобщила цифры за шесть месяцев 2018 года. Выявлено 6129 нарушений, привлечено к административной ответственности 286 лиц, возбуждено 33 уголовных дела. Жителям региона возвращено три миллиона рублей неправомерно начисленной платы за жилищно-коммунальные услуги.
Проверки финансово-хозяйственной деятельности управляющих компаний (УК) показали высокую задолженность и многочисленные факты посягательств на финансовые ресурсы ресурсоснабжающих организаций. Общая сумма ущерба в результате хищения денежных средств составила более 220 миллионов рублей.
За полгода сокращены долги УК за водоснабжение и водоотведение на 68,1 миллион рублей, за тепло — на 126, за электричество — на 274 миллионов рублей.
Кроме того, возбуждено пять уголовных дел о хищении при выполнении работ по капитальному ремонту домов.
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