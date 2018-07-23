В Екатеринбурге пять человек осудили за нападения на людей неславянской внешности 

Суд в Екатеринбурге приговорил пятерых молодых людей за серию преступлений, в том числе за избиение людей неславянской внешности, сообщает СУ СК по Свердловской области.
Речь идет о преступлениях, которые пятеро молодых людей 1996-1999 годов рождения совершали с марта 2014 по январь 2016 годов. Они размещали признанные экстремистскими материалы в Сети, а трое из обвиняемых «приняли непосредственное участие в нескольких так называемых „акциях“ — нападениях с целью избиения лиц неславянской внешности», сообщает СУ СК.
Следователи установили, что участники экстремистского сообщества изучали экстремистскую литературу. В преступной группе был выявлен лидер и существовало четкое распределение ролей — так, один из сообщников размещал экстремистские материалы в Интернете, другой занимался организацией нападений на лиц неславянской внешности.
«Группа была создана не для совершения какого-то конкретного преступления, а для регулярного совершения множества подобных злодеяний», — говорится в сообщении СУ СК.
Фактическое задержание проводилось оперативниками в период с лета 2016 по январь 2017 годов.
Их признали виновными в преступлениях по целому ряду статей, в том числе «организация и участие в экстремистском сообществе» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное предметами, используемыми в качестве оружия».
Наказание назначено трем подсудимым, в зависимости от роли каждого из них. Так, один из них приговорен к штрафу в размере 40 тыс. рублей, другой — к обязательным работам на срок 120 часов и штрафу в размере 45 тыс. рублей, третий — к лишению свободы на срок 5,5 лет с отбыванием в колонии общего режима и со штрафом в размере 197 тысяч рублей.
Еще двое признаны виновными, но освобождены от ответственности в связи с истечением срока давности.