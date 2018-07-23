В Китае россиянин третий месяц находится под стражей по делу о контрабанде

ПЕКИН, 23 июл — РИА Новости . Гражданин России находится под стражей в китайской провинции Хэйлунцзян с апреля этого года, когда он вместе со своим соотечественником был задержан на таможенном пункте при попытке ввезти из РФ в КНР особо крупную партию частей редких животных, в том числе и бивни мамонта, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Шэньяне

На прошлой неделе таможня Китая сообщила об успешном перехвате в конце апреля на границе с Россией крупнейшей за последние годы контрабанды частей редких и ценных пород животных. Общая стоимость конфискованного нелегального товара оценивается в 106 миллионов юаней (около 15,8 миллиона долларов), среди прочего китайские таможенники изъяли 156 бивней мамонта, 2 бивня слона, 1276 рогов антилопы, 406 клыков моржей, 70 медвежьих зубов, 226 бивней нарвалов, а также медвежью желчь и морские огурцы. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали на месте двух граждан РФ — водителя и владельца фуры, чуть позже по этому делу также были задержаны шесть граждан Китая.

"Первая информация о произошедшем инциденте появилась в генконсульстве в начале мая — стало известно о задержании в конце апреля текущего года двух россиян управлением по борьбе с контрабандой Харбинской таможни, а именно подразделением в городе Муданьцзян", — сообщили в генконсульстве.

Отмечается, что «в дальнейшем — 4 июня — один из задержанных был отпущен до суда под залог, а в отношении второго было принято решение об аресте».

"На сегодняшний день арестованный россиянин находится в изоляторе временного содержания города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, жалоб на условия его пребывания под стражей в Генконсульство не поступало. Дата судебного заседания еще неизвестна, загранучреждение продолжает отслеживать развитие ситуации", — сообщили в российской дипмиссии.

При этом в генконсульстве не уточнили, кто именно из двух граждан РФ остается под стражей.

В заявлении поясняется, что «консульский округ загранучреждения в Шэньяне включает провинции, по территории которых проходит российско-китайская госграница, что, безусловно, отражается на деятельности россиян и на характере совершаемых правонарушений».

В дипмиссии особо почеркнули, что «контрабанда изделий из ценных пород животных является достаточно распространенным видом преступлений, за которые в Китае предусмотрена уголовная ответственность».

"В настоящее время в исправительных учреждениях консульского округа по данной статье задержаны и уже отбывают наказание девять граждан РФ. Сроки лишения свободы разные и зависят от множества факторов, известны случаи о назначении как пяти, так и десятилетнего заключения, вместе с тем возможны и более мягкие приговоры", — сообщили в генконсульстве.