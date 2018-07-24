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Спасение женщины, провалившейся в люк в Зеленограде, попало на видео
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Спасение женщины, провалившейся в люк в Зеленограде, попало на видео 

Вести.Ru 51 минуту назад
Фото: Вести.Ru
В понедельник, 23 июля, в Зеленограде спасатели извлекли из люка пострадавшую — очевидец снял на видео финальную часть операции.
По данным местных СМИ, женщина провалилась в канализационный люк во время прогулки с ребенком. Вызванные очевидцами специалисты службы спасения извлекли ее из ловушки при помощи треноги и лебедки.
По предварительной информации, пострадавшая была госпитализирована с травмой ноги.
После инцидента опасный участок был огорожен лентой, а технологический проем закрыли досками.
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