Спасение женщины, провалившейся в люк в Зеленограде, попало на видео

В понедельник, 23 июля, в Зеленограде спасатели извлекли из люка пострадавшую — очевидец снял на видео финальную часть операции.

По данным местных СМИ, женщина провалилась в канализационный люк во время прогулки с ребенком. Вызванные очевидцами специалисты службы спасения извлекли ее из ловушки при помощи треноги и лебедки.

По предварительной информации, пострадавшая была госпитализирована с травмой ноги.

После инцидента опасный участок был огорожен лентой, а технологический проем закрыли досками.