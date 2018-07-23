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Мосгорсуд оставил в СИЗО возможного убийцу соратника Деда Хасана
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Мосгорсуд оставил в СИЗО возможного убийцу соратника Деда Хасана 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным продление ареста Хаджибаба Тахир оглы Талыбханлы, обвиняемого в совершении убийства в 2012 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Хорошевского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения", — говорится в решении суда. Таким образом Хаджибаб Тахир оглы Талыбханлы останется под арестом до 30 июля.
В начале лета старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова сообщила о задержании Талыбханлы.
По ее словам, 19 апреля 2012 года обвиняемый, находясь на улице Пресненский Вал в Москве, выстрелил из огнестрельного оружия в автомобиль Toyota Land Cruiser, где находился мужчина 1960 года рождения и женщина 1986 года рождения. От полученных ранений мужчина скончался на месте, а женщина выжила в результате своевременного оказания медицинской помощи.
Талыбханлы предъявлено обвинение по статьям «Покушение на убийство», «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».
В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что убитым в 2012 году мужчиной был Ильгар Алиев — соратник Аслана Усояна, также известного как «вор в законе» Дед Хасан.
Адвокат Талыбханлы просила отменить арест.
"Следствие заявляет, что он «вор в законе» и при этом киллер, хотя не бывает «воров в законе», которые киллеры, они сами себе противоречат. Это заказное дело. Талыбханлы никого не убивал", — сказала его адвокат Айшат Бурмистрова. Сам обвиняемый просил рассмотреть жалобу без его участия.
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