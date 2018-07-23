Ещё
На Урале осуждены члены экстремистского сообщества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Урале осуждены члены экстремистского сообщества 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Трое из пяти членов экстремистского сообщества в Свердловской области, которые размещали материалы, разжигающие межнациональную рознь, а также избивали людей неславянской внешности, приговорены к лишению свободы и оштрафованы. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе СК РФ по региону.
"С марта 2014 года по январь 2016 года пятеро молодых людей, являясь участниками экстремистского сообщества, размещали видео-, аудио— и фотоматериалы, которые являются экстремистскими как разжигающие межнациональную ненависть и вражду. Трое обвиняемых, как полагает следствие, приняли участие в нападениях с целью избиения лиц неславянской внешности. Приговором суда наказание назначено трем подсудимым, в зависимости от роли каждого из них", — говорится в сообщении.
Один из участников сообщества приговорен к штрафу в 40 тыс. рублей, второй — к обязательным работам на срок 120 часов и штрафу в 45 тыс. рублей, третий — к лишению свободы на срок 5,5 лет в колонии общего режима и штрафу в 197 тыс. рублей. Еще двое подсудимых освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.
Все пятеро молодых людей признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности », «Организация и участие в экстремистском сообществе», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».
Установлено, что участники сообщества изучали экстремистскую литературу. «В этой преступной группе имелся лидер, существовало четкое распределение ролей, причем группа была создана не для совершения какого-то конкретного преступления, а для регулярного совершения множества подобных деяний», — резюмируется в сообщении СК РФ по Свердловской области.
ТАСС: последние новости
На Алтае полиция проводит проверку после видео с убийством котенка несовершеннолетней В Роскосмосе подтвердили арест сотрудника ЦНИИмаш Кудрявцева В Роскосмосе заявили, что у главы госкорпорации всегда был кабинет в ЦНИИмаш
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога286
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину74
В Москве проходят обыски в еще одной компании19
Дачники будут жить по новым правилам127
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе91
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение