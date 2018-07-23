На Урале осуждены члены экстремистского сообщества

ЕКАТЕРИНБУРГ , 23 июля. / ТАСС /. Трое из пяти членов экстремистского сообщества в Свердловской области , которые размещали материалы, разжигающие межнациональную рознь, а также избивали людей неславянской внешности, приговорены к лишению свободы и оштрафованы. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе СК РФ по региону.

"С марта 2014 года по январь 2016 года пятеро молодых людей, являясь участниками экстремистского сообщества, размещали видео-, аудио— и фотоматериалы, которые являются экстремистскими как разжигающие межнациональную ненависть и вражду. Трое обвиняемых, как полагает следствие, приняли участие в нападениях с целью избиения лиц неславянской внешности. Приговором суда наказание назначено трем подсудимым, в зависимости от роли каждого из них", — говорится в сообщении.

Один из участников сообщества приговорен к штрафу в 40 тыс. рублей, второй — к обязательным работам на срок 120 часов и штрафу в 45 тыс. рублей, третий — к лишению свободы на срок 5,5 лет в колонии общего режима и штрафу в 197 тыс. рублей. Еще двое подсудимых освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.

Все пятеро молодых людей признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности », «Организация и участие в экстремистском сообществе», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».