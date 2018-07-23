Целью киллеров, убивших Брудного, должен был стать Молодцов

Сегодня прокурор Любовь Фролова приступила к оглашению обвинительного заключения по делу Александра Геберта. Он обвиняется в организации убийства Сергея Брудного, сообщаю «Новости Волгограда».

Во время процесса стало понятно, что первой жертвой киллеров, которых, по мнению следствия, наняли Геберт и уже осужденный Махмудов, должен был стать известный в определенных кругах предприниматель Молодцов. Однако, в процессе планы изменились и главной целью стал Брудный. Отмечается, что киллер, который прибыл из Чеченской Республики , и сделал единственный и смертельный выстрел в погибшего.

«ФедералПресс» напоминает, что в 2015 году верховный суд рассмотрел жалобу на вынесенный приговор защиты Махмудова, Темерханова и Баталова. Вынесенный областным судом обвинительный приговор был признан законным, однако в части наказания для Махмудова его было решено изменить.

Александр Геберт — последний из участников громкого преступления, который пока не осужден. Выслушав сегодня обвинительное заключение, мужчина еще раз сказал, что свою вину он не признает.

В результате дело отложили до 31 июля, так как сегодня в сегодня не присутствовали потерпевшие и свидетели. Их планировалась допросить.