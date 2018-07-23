В Китае за вырубку находящихся под угрозой исчезновения деревьев задержаны три человека

Чэнду , 23 июля / Синьхуа / — Китайские правоохранительные органы задержали трех человек по подозрению в вырубке находящихся под угрозой исчезновения деревьев. Об этом сообщила в понедельник лесная полиция провинции Сычуань на юго-западе Китая.

10 мая этого года сотрудники лесного ведомства Мули-Тибетского автономного уезда обнаружили, что некоторые деревья были вырублены.

Согласно итогам расследования, три человека с июля 2017 года вели на территории уезда вырубку тиса китайского /Taxus chinensis/. Полиция задержала подозреваемых и изъяла 18 срубленных деревьев.

Этот вид хвойных занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы. По мнению экспертов, они могут расти от 100 до 250 лет, прежде чем достигнут зрелости.

Расследование дела продолжается.