В Китае за вырубку находящихся под угрозой исчезновения деревьев задержаны три человека 

Чэнду, 23 июля /Синьхуа/ — Китайские правоохранительные органы задержали трех человек по подозрению в вырубке находящихся под угрозой исчезновения деревьев. Об этом сообщила в понедельник лесная полиция провинции Сычуань на юго-западе Китая.
10 мая этого года сотрудники лесного ведомства Мули-Тибетского автономного уезда обнаружили, что некоторые деревья были вырублены.
Согласно итогам расследования, три человека с июля 2017 года вели на территории уезда вырубку тиса китайского /Taxus chinensis/. Полиция задержала подозреваемых и изъяла 18 срубленных деревьев.
Этот вид хвойных занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы. По мнению экспертов, они могут расти от 100 до 250 лет, прежде чем достигнут зрелости.
Расследование дела продолжается.