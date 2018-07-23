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В Китае за вырубку находящихся под угрозой исчезновения деревьев задержаны три человека
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В Китае за вырубку находящихся под угрозой исчезновения деревьев задержаны три человека 

ИА Синьхуа 1 час назад
Чэнду, 23 июля /Синьхуа/ — Китайские правоохранительные органы задержали трех человек по подозрению в вырубке находящихся под угрозой исчезновения деревьев. Об этом сообщила в понедельник лесная полиция провинции Сычуань на юго-западе Китая.
10 мая этого года сотрудники лесного ведомства Мули-Тибетского автономного уезда обнаружили, что некоторые деревья были вырублены.
Согласно итогам расследования, три человека с июля 2017 года вели на территории уезда вырубку тиса китайского /Taxus chinensis/. Полиция задержала подозреваемых и изъяла 18 срубленных деревьев.
Этот вид хвойных занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы. По мнению экспертов, они могут расти от 100 до 250 лет, прежде чем достигнут зрелости.
Расследование дела продолжается.
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