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Севастополец получил десять лет тюрьмы за 300 граммов амфетамина
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Севастополец получил десять лет тюрьмы за 300 граммов амфетамина 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Десять лет лишения свободы получил 24-летний севастополец за контрабанду наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Севастопольского городского суда.
«24-летний житель Севастополя переместил с территории Украины в Российскую Федерацию 300 граммов амфетамина. При пересечении государственной границы вещество было обнаружено и изъято сотрудниками Джанкойского таможенного поста», — сообщили в ведомстве.
Севастопольский городской суд признал подсудимого виновным в контрабанде, а также в незаконном хранении психотропного вещества в особо крупном размере и приговорил к десяти годам тюрьмы.
Наркоторговец пошел на контакт со следствием и помог оперативникам задержать организатора контрабанды. Задержанный передал организатору контрабанды муляж психотропного вещества, получив 11 000 рублей в качестве части вознаграждения за доставку. Однако уголовное дело в отношении организатора контрабанды приостановлено, в связи с тяжёлым заболеванием подсудимого.
Фото: pixabay.com
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