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Прокуратура Дагестана признала информацию о способах подачи взятки в интернете незаконной
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Прокуратура Дагестана признала информацию о способах подачи взятки в интернете незаконной 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Прокуратура Советского района Махачкалы занялась проверкой соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.
В результате поиска нарушений в интернете, сотрудниками надзорного органа была обнаружена на одном из сайтов сети информация о том, как давать взятку тем или иным должностным лицам, избежав уголовной ответственности.
«Информация направлена на пропаганду совершения преступлений коррупционного характера и является недопустимой к размещению в соответствии с действующим законодательством», — сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура района направила заявление о признании опубликованной информации запрещенной к распространению в России. Советский районный суд столицы республики в свою очередь требования удовлетворил.
Напомним, ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении женщины, разместившей в социальных сетях материал, признанный экстремистским.
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