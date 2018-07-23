Прокуратура Дагестана признала информацию о способах подачи взятки в интернете незаконной

Прокуратура Советского района Махачкалы занялась проверкой соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

В результате поиска нарушений в интернете, сотрудниками надзорного органа была обнаружена на одном из сайтов сети информация о том, как давать взятку тем или иным должностным лицам, избежав уголовной ответственности.

«Информация направлена на пропаганду совершения преступлений коррупционного характера и является недопустимой к размещению в соответствии с действующим законодательством», — сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура района направила заявление о признании опубликованной информации запрещенной к распространению в России . Советский районный суд столицы республики в свою очередь требования удовлетворил.