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В Кирове мужчина накинулся с ножом на своего знакомого: за причинение тяжкого вреда здоровью кировчанин осужден на 5 лет
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В Кирове мужчина накинулся с ножом на своего знакомого: за причинение тяжкого вреда здоровью кировчанин осужден на 5 лет 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Октябрьский районный суд города Кирова рассмотрел уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
В судебном заседании установлено, что в 15 сентября 2017 года между осуждённым и потерпевшим, которые находились во дворе дома № 11 по ул. Циолковского города Кирова, произошел конфликт.
«Осуждённый, испытывая неприязнь, ударил потерпевшего ножом по телу, причинив телесные повреждения, в том числе повлекшие тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека», — сообщили в прокуратуре Кировской области.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осуждённого, признал его виновным, отменил условно — досрочное освобождение по предыдущей судимости за совершение корыстного преступления и назначил по совокупности содеянного окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Отбывать наказание осуждённый будет в колонии строгого режима.
Не согласившись с осуждением и назначенным наказанием, осуждённый и его защитник обжаловали приговор в суд апелляционной инстанции. Определением Судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда апелляционные жалобы отклонены, состоявшийся обвинительный приговор оставлен в законной силе.
Фото — up50.ru
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