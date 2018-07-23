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В Польше украинцев взяли за ограбление «обменника»
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В Польше украинцев взяли за ограбление «обменника» 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает Надбужанский отдел Пограничной службы Польши.
Два гражданина Украины в возрасте 41 и 43 лет совершили ограбление 16 июля ночью в городе Жары Любуского воеводства. Следующей ночью — 17 июля — их задержали при попытки незаконного пересечения границы.
Во время проверки пограничники обнаружили, что украинцев разыскивают за ограбление пункта обмена валют.
Украинцев доставили в город Жары, где официально предъявили обвинение в ограблении с использованием опасного орудия (молотка). Суд арестовал граждан Украины на три месяца.
«Мужчины в течение трех ближайших месяцев будут находиться в следственном изоляторе. Им грозит от 3 до 12 лет заключения», — указано в сообщении пограничной службы.
Польские полицейские устанавливают, могли ли арестованные украинцы быть замешаны в других правонарушениях.
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