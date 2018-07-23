Суд оштрафовал «Санчурский исторический музей» за нарушения пожарной безопасности

Вступило в законную силу решение суда по жалобе МБУК «Санчурский исторический музей» на постановление по делу об административном правонарушении за нарушение правил пожарной безопасности.

Как следует из материалов дела, в апреле 2018 года отделом надзорной деятельности и профилактической работы Санчурского района проведена проверка МБУК «Санчурский исторический музей» на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

В ходе проверки были выявлены нарушения, среди которых: отсутствие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре, что создает реальную угрозу жизни и здоровью работников и посетителей музея.

В этой связи постановлением от 04.05.2018 Учреждение привлечено к ответственности по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа 150 тыс. руб.

Директор Учреждения не согласился с назначенным наказанием и обжаловал постановление от 04.05.2018 в Санчурский районный суд.

«В жалобе указал, что музей является муниципальным учреждением и финансируется из местного бюджета. Он неоднократно обращался в органы местного самоуправления для выделения средств на устранение нарушений пожарной безопасности, но в силу отсутствия денежных средств в бюджете района, ему было отказано. В этой связи просил постановление отменить, полагая, что вины Учреждения нет», — сообщается в материалах дела Санчурского районного суда.

Тем не менее, суд учел общественную опасность выявленных нарушений и оставил постановление от 04.05.2018 в силе. Но принимая во внимание имущественное положение музея, суд снизил установленный штраф до 75 тыс. руб.

На днях решение суда вступило в законную силу.

Фото — worldofpravo.info