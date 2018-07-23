Уфимский «Ташир» подозревается в невыплате зарплаты

По факту невыплаты заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) возбуждено уголовное дело в отношении уфимского ООО «Ташир». Как сообщает СК по Башкирии , сумма задолженности перед работниками составила более 400 тысяч рублей.

По версии следствия, с августа прошлого по июнь текущего года организация задерживала зарплату трем работникам. Предприятие задержало выплату на сумму более 400 тысяч рублей, при этом имея возможность погасить долг перед сотрудниками. Руководство компании не приняло мер по выплате задолженности и направило средства на другие цели.

— В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица или лиц из числа руководства предприятия, причастных к его совершению, — отметили в Следкоме

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