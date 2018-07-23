Ещё
Тело мужчины, пропавшего в Никольском районе, найдено в реке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тело мужчины, пропавшего в Никольском районе, найдено в реке 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Как выяснили следователи, погибшим оказался один из рабочих местной пилорамы. Вместе с напарником они пропали еще несколько дней назад. Последний раз знакомые их видели в среду вечером, когда они отправились купаться на реку.
На следующее утро оба мужчины не вышли на работу. В то же самое время местные жители нашли на берегу одежду, которая могла принадлежать пропавшим. Полицейские и сотрудники Следственного комитета организовали поиски, в результате которых обнаружили тело одного из пропавших — 43-летнего мужчины. Второго удалось найти только в пятницу. Его тело течение вынесло в запруду, сделанную на реке.
«На телах обоих мужчин не обнаружено ни телесных повреждений, ни признаков насильственной смерти. Предположительно оба утонули по неосторожности», — пояснил руководитель Никольского МСО Аркадий Марков.
Сейчас проверка по факту трагедии продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Вологда.рф: последние новости
Задержан топ-менеджер «Северного кредита» Антон Сохрин Штраф за незаконные азартные игры вырос в России Мужчина утонул в Тотемском районе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога286
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину74
В Москве проходят обыски в еще одной компании19
Дачники будут жить по новым правилам127
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе91
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение