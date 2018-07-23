Тело мужчины, пропавшего в Никольском районе, найдено в реке

Как выяснили следователи, погибшим оказался один из рабочих местной пилорамы. Вместе с напарником они пропали еще несколько дней назад. Последний раз знакомые их видели в среду вечером, когда они отправились купаться на реку.

На следующее утро оба мужчины не вышли на работу. В то же самое время местные жители нашли на берегу одежду, которая могла принадлежать пропавшим. Полицейские и сотрудники Следственного комитета организовали поиски, в результате которых обнаружили тело одного из пропавших — 43-летнего мужчины. Второго удалось найти только в пятницу. Его тело течение вынесло в запруду, сделанную на реке.

«На телах обоих мужчин не обнаружено ни телесных повреждений, ни признаков насильственной смерти. Предположительно оба утонули по неосторожности», — пояснил руководитель Никольского МСО Аркадий Марков.

Сейчас проверка по факту трагедии продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.