В России на свободе окажутся около 14 тысяч заключенных‍

ЦХИНВАЛ, 23 июл — Sputnik . Согласно принятому в июле новому закону, в России установили правила зачета проведенных в СИЗО дней в срок приговора осужденным, сообщает портал 360º. Теперь один день в СИЗО равен полутора дням в колонии общего режима и воспитательной колонии и двум дням под домашним арестом или колонии-поселения. Нововведение позволит нескольким тысячам россиян покинуть места заключения, для этого осужденные должны будут подать соответствующее ходатайство. "Непосредственно же освобождению подлежит, по нашим предварительным подсчетам, около 14 тысяч человек", — сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко Отмечается, что большинство заключенных получат сокращение срока, а не мгновенное освобождение. Пересчетом дней займутся суды.