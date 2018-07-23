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В России на свободе окажутся около 14 тысяч заключенных‍
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В России на свободе окажутся около 14 тысяч заключенных‍ 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 23 июл — Sputnik. Согласно принятому в июле новому закону, в России установили правила зачета проведенных в СИЗО дней в срок приговора осужденным, сообщает портал 360º. Теперь один день в СИЗО равен полутора дням в колонии общего режима и воспитательной колонии и двум дням под домашним арестом или колонии-поселения.
Нововведение позволит нескольким тысячам россиян покинуть места заключения, для этого осужденные должны будут подать соответствующее ходатайство.
"Непосредственно же освобождению подлежит, по нашим предварительным подсчетам, около 14 тысяч человек", — сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Отмечается, что большинство заключенных получат сокращение срока, а не мгновенное освобождение. Пересчетом дней займутся суды.
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