В Ростовской области завели дело после попытки провезти через границу римские денарии

Ростовской области завели уголовное дело из-за попытки незаконного провоза через границу 12 серебряных римских денариев и антонинианов, сообщает kp.ru «Монеты были куплены в Соединённых Штатах Америки . Россиянин пытался их переправить с использованием канала международных почтовых отправлений», — заявили в Южной оперативной таможне. По заключениям экспертов, монеты представляют культурную ценность. Их общая рыночная стоимость на момент перемещения превышала 100 тыс. рублей. Дело возбуждено по статье «Контрабанда культурных ценностей». В настоящее время монеты изъяты. Ранее телеканал «360» сообщал, что в Благовещенске задержали гражданку Китая , пытавшуюся провезти 173 элемента бивней мамонта.