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В Ростовской области завели дело после попытки провезти через границу римские денарии
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В Ростовской области завели дело после попытки провезти через границу римские денарии 

RT на русском 1 час назад
В Ростовской области завели уголовное дело из-за попытки незаконного провоза через границу 12 серебряных римских денариев и антонинианов, сообщает kp.ru.
«Монеты были куплены в Соединённых Штатах Америки. Россиянин пытался их переправить с использованием канала международных почтовых отправлений», — заявили в Южной оперативной таможне.
По заключениям экспертов, монеты представляют культурную ценность. Их общая рыночная стоимость на момент перемещения превышала 100 тыс. рублей.
Дело возбуждено по статье «Контрабанда культурных ценностей». В настоящее время монеты изъяты.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Благовещенске задержали гражданку Китая, пытавшуюся провезти 173 элемента бивней мамонта.
RT на русском: последние новости
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