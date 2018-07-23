Екатеринбуржцы поплатились за экстремизм и избиение «неверных»

Екатеринбурге пятерых молодых людей признали виновными в экстремистской деятельности. Они всячески унижали, избивали людей неславянской внешности, распространяли свои радикальные националистические идеи в интернете, а также размещали там ролики, на которых было показано, как они издеваются над своими жертвами.

Преступления были совершены в период с марта 2014 по январь 2016 годов. Отметим, что подсудимые родились в 1996-1999 годы, а значит, что большинству на момент существования группировки не было и 18 лет. У банды экстремистов была даже четкая иерархия и распределение ролей: был главарь, кто-то отвечал за «пропаганду» идей группы (размещал тексты, видео и фото в интернете, отвечал на комментарии пользователей), а кто-то — за «черную работу» (организовывали и совершали нападения, грабили, избивали и делали «видеоотчеты»)

В пресс-службе регионального СКР отмечают, что «группа была создана не для совершения какого-то конкретного преступления, а для регулярного совершения множества подобных злодеяний».

Чтобы найти экстремистов, следователям пришлось проделать большую работу: в течение полутора лет было опрошено более 100 свидетелей, были назначены и проведены судебные медицинские, фоноскопические, лингвистические и психолого-психиатрические экспертизы.

В итоге, банда была поймана в прошлом году, и сегодня, наконец, суд вынес ее членам приговор. Отметим, что наказания были вынесены в соответствии с ролью, один из них приговорён к штрафу в размере 40 тысяч рублей, другой — к обязательным работам на срок 120 часов и штрафу в размере 45 тысяч рублей, а третий — к лишению свободы на срок 5,5 лет с отбыванием в колонии общего режима и со штрафом в размере 197 тысяч рублей. Двое оставшихся подсудимых признаны виновными в инкриминируемых им деяниях, однако от назначенного наказания они освобождены в связи с истечением срока давности.

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