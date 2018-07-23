Ещё
Екатеринбуржцы поплатились за экстремизм и избиение «неверных»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Екатеринбуржцы поплатились за экстремизм и избиение «неверных» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Екатеринбурге пятерых молодых людей признали виновными в экстремистской деятельности. Они всячески унижали, избивали людей неславянской внешности, распространяли свои радикальные националистические идеи в интернете, а также размещали там ролики, на которых было показано, как они издеваются над своими жертвами.
Преступления были совершены в период с марта 2014 по январь 2016 годов. Отметим, что подсудимые родились в 1996-1999 годы, а значит, что большинству на момент существования группировки не было и 18 лет. У банды экстремистов была даже четкая иерархия и распределение ролей: был главарь, кто-то отвечал за «пропаганду» идей группы (размещал тексты, видео и фото в интернете, отвечал на комментарии пользователей), а кто-то — за «черную работу» (организовывали и совершали нападения, грабили, избивали и делали «видеоотчеты»)
В пресс-службе регионального СКР отмечают, что «группа была создана не для совершения какого-то конкретного преступления, а для регулярного совершения множества подобных злодеяний».
Чтобы найти экстремистов, следователям пришлось проделать большую работу: в течение полутора лет было опрошено более 100 свидетелей, были назначены и проведены судебные медицинские, фоноскопические, лингвистические и психолого-психиатрические экспертизы.
В итоге, банда была поймана в прошлом году, и сегодня, наконец, суд вынес ее членам приговор. Отметим, что наказания были вынесены в соответствии с ролью, один из них приговорён к штрафу в размере 40 тысяч рублей, другой — к обязательным работам на срок 120 часов и штрафу в размере 45 тысяч рублей, а третий — к лишению свободы на срок 5,5 лет с отбыванием в колонии общего режима и со штрафом в размере 197 тысяч рублей. Двое оставшихся подсудимых признаны виновными в инкриминируемых им деяниях, однако от назначенного наказания они освобождены в связи с истечением срока давности.
Фото: pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Первый пошел. Начались задержания сотрудников ярославской колонии В Йошкар-Оле задержан экс-начальник налоговой инспекции, – СМИ В Ульяновске четырехлетний ребенок утонул вместе с родителями в автомобиле
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога286
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину74
В Москве проходят обыски в еще одной компании19
Дачники будут жить по новым правилам127
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе91
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение