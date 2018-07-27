Дело об обмане дольщиков более чем на 5,5 млн рублей завели в Ростове

Дело по факту мошенничества с деньгами дольщиков на общую сумму более 5,5 млн рублей возбуждено в Ростове-на-Дону.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области , дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) завели на двух застройщиков.

Установлено, что подозреваемые, используя земельные участки не по целевому назначению и не имея разрешительной документации на строительство многоквартирных домов, привлекли на эти цели средства граждан.

Впоследствии возведенные ими объекты решениями суда были признаны самовольными постройками, подлежащими сносу.