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Ноябрянин заплатил мошеннику из Тюмени за УДО 5,6 миллионов рублей
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Ноябрянин заплатил мошеннику из Тюмени за УДО 5,6 миллионов рублей 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
В Ленинский и Калининский районные суды города Тюмени направлены уголовные дела в отношении неоднократно судимого жителя поселка Винзили Тюменского района и бывшего начальника областной больницы УФСИН России по Тюменской области.
Житель поселка Винзили обвиняется в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), а бывший начальник больницы в получении взятки (ч.2 ст.290 УК РФ).
В колонии №1 города Тюмени житель поселка Винзили, который отбывал наказание за вымогательство, познакомился с бизнесменом из Ноябрьска (ЯНАО). Ноябрянин был осужден на 9 лет со штрафом в 20 миллионов рублей за посредничество во взяточничестве и наркопреступления. Он рассказал тюменцу, что хочет выйти на свободу досрочно. В свою очередь тюменец предложил за взятку оказать помощь бизнесмену получить освобождение в связи с заболеванием сердца. На что тот согласился. Однако тюменец имел умысел похитить денежные средства.
«Когда тюменец освободился, уже в мае 2016 года он познакомился с начальником областной больницы УФСИН. К тому времени, с целью уточнения диагноза и лечения ноябрянин поступил в больницу с подозрением на заболевание сердца. Тюменец договорился с руководителем больницы о встречах с предпринимателем и о длительном пребывании пациента в больнице, вплоть до 27 декабря 2017 года за вознаграждение в 100 000 рублей. Однако, речи не шло об освобождении ноябрянина в связи с заболеванием сердца, поскольку не было оснований для этого. В итоге, под предлогом требований об увеличении размера взятки на указанный тюменцем счет бизнесмен перевел более 5,6 миллионов рублей. Когда ноябрянин понял, что его обманули, обратился в правоохранительные органы», — сообщает областная прокуратура.
В апреле 2018 года обвиняемый в мошенничестве был заключен под стражу по решению суда, а начальник больницы находится под подпиской о невыезде, выдав в доход государства 100 000 рублей, полученные в качестве взятки. Оба вину свою признали.
Санкция по части 4 статьи 159 предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Максимальная санкция части 2 статьи 290 предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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