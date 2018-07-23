Апелляцию по делу «Гринфлайта» рассмотрит Свердловский областной суд 

Такое решение принял Верховный Суд РФ, удовлетворив ходатайство Челябинского облсуда об изменении территориальной подсудности при рассмотрении в апелляционном порядке уголовного дела в отношении бывшего руководителя компании Сергея Мануйлова. Фото: www.uralinform.ru Как передают РИА Новости, Верховный Суд РФ определил для рассмотрения апелляционной жалобы по уголовному делу в отношении бывшего руководителя строительной компании «Гринфлайт» Сергея Мануйлова Свердловский областной суд, сообщила пресс-служба Челябинского облсуда. Портал ЕРЗ подробно неоднократно рассказывал об уголовном деле в отношении бывшего гендиректора ООО «Гринфлайт» (1-е место в ТОП по Челябинской области на октябрь 2015 года, доля на рынке новостроек — более 20%) Сергея Мануйлова (на фото), осужденного на 2,5 года за многомиллиардный ущерб дольщикам. Фото: www. z1. d.sdska.ru Напомним, что Сергей Мануйлов обвинялся в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (по ч. 2 ст. 201 УК РФ), с ущербом в 10 млрд руб. и умышленном совершении неправомерных сделок. Деньги, привлекаемые от дольщиков, в гигантских объемах выводили из компании «Гринфлайт», используя их на цели, не связанные со строительством. По мнению правоохранителей, от преступных действий Сергея Майнулова дольщикам нанесен материальный ущерб на сумму свыше 8,7 млрд руб., а в целом по версии следствия Мануйлов вывел из компании ликвидные активы более чем на 1 млрд руб., что исключило для «Гнринфлайта» возможность рассчитаться со своими кредиторами. В ходе уголовного дела было заявлено более 2 500 гражданских исков о возмещении материального ущерба на сумму около 5 млрд руб. Чтобы покрыть эти гигантские объемы, на имущество и активы «Гринфлайта» и его дочерних подразделений, включая земельные участки и объекты, был наложен арест. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела уже возмещен ущерб потерпевшим на сумму свыше 5,7 млрд руб. Фото: www.znak.com В рамках обвинения по ч. 2 ст. 201 УК РФ бывшему гендиректору девелоперской компании грозило до 10 лет колонии. Однако Сергей Мануйлов свою вину полностью признал, заявив, что раскаивается в содеянном. Он активно помогал следствию, заключив с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с этим дело Мануйлова рассматривалось в особом порядке. Смягчающим обстоятельством суд счел то, что Мануйлов дал показания на экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Бывший чиновник заявил, что выполнял указания вышестоящего начальства, а фактически компанией руководил тогдашний глава региона. В итоге Сергей Мануйлов был признан виновным в злоупотреблении полномочиями при тяжких последствиях. Однако два года шесть месяцев колонии, которые он получил, — совсем небольшой срок с учетом масштаба вскрытых следствием преступлений и злоупотреблений. Например, за гораздо меньшие провинности екатеринбургский и сочинский застройщики на днях получили соответственно 4 и 3 года колонии общего режима. Выступая на заседании 11 апреля, Мануйлов заверил, что все недостроенные дома будут сданы до 1 января 2019 года. При этом он заявил, что ему сейчас нечем возмещать ущерб дольщикам из личных средств. Тем временем достраивать жилой комплекс (один из домов — на фото) взялся новый инвестор — магнитогорская строительная компания ООО «Трест Магнитострой» (5-е место в ТОП застройщиков региона). Фото: www.fotki.yandex.ru Как информировал в июле портал ЕРЗ, для рассмотрения апелляции по делу «Гринфлайта» Верховный Суд попросили сменить регион. С таким предложением в высшую судебную инстанцию обратился Челябинский областной суд, поскольку двое его судей оказались в списке пострадавших от действий экс-руководителя компании Сергея Мануйлова. «По делу Сергея Мануйлова потерпевшими признаны 4 320 человек, в числе которых два судьи Челябинского областного суда, что исключает возможность рассмотрения дела в данном суде, — пояснили в пресс-службе суда, добавив: — Челябинский областной суд ходатайствовал в Верховный Суд РФ о переносе рассмотрения апелляции в другой регион». И вот, как стало известно, это ходатайство было удовлетворено судом высшей инстанции. «В пресс-службе Верховного Суда РФ сообщили об удовлетворении ходатайства председателя Челябинского областного суда об изменении подсудности уголовного дела в отношении Сергея Мануйлова, — говорится в сообщении пресс-службы Челябинского облсуда. — В качестве суда при рассмотрении в апелляционном порядке указанного дела определен Свердловский областной суд». В настоящее время Сергей Мануйлов находится под подпиской о невыезде до вступления приговора в законную силу. Согласно приговору райсуда срок наказания исчисляется с момента его взятия под стражу. В настоящее время срок наказания не исчисляется, уточнили в пресс-службе. Портал ЕРЗ продолжит следить за этим резонансным делом. Фото: www.cashcirculation.ru