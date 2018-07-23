8,5 лет за решеткой проведет мужчина, который облил ацетоном и поджёг спящего напарника

Торжокский городской суд Тверской области вынес обвинительный приговор в отношении жителя Торжокского района, который поджёг своего напарника на рабочем месте. Напомним, шокирующйи случай произошёл ночью 23 августа 2017 года в шиномонтаже на Калининском шоссе в Торжке . 21-летний Михаил Пискарев оказался на больничной койке с серьезными ожогами тела после того, как его напарник на работе облил ацетоном и поджег. Молодой человек спал в бытовке, а проснулся от того, что горит. Его с ожогами шеи, живота и рук доставили в Тверь в областную больницу, а затем перевели в Торжокскую ЦРБ. Михаил получил ожоги третьей степени общей площадью 30% поверхности тела. На 32-летнего поджигателя завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». 13 сентября по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он оказался преступником-рецидивистом. Суд признал поджигателя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «д», «е», «и» ч. 2 ст.105 УК Российской Федерации, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима , сообщает пресс-служба Торжоксого районного суда.