В селе под Воронежем нашли убитого топором мужчину

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Агрессивного игромана с ножом обвинили в покушении на убийство двух девушек

Под Воронежем компьютерный игрок с ножом напал на отвлекавших его с улицы девушек

В Воронеже 17-летнему насильнику вынесли приговор за нападение на школьницу в лифте