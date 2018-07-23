В селе под Воронежем нашли убитого топором мужчину 

Следователи возбудили уголовное дело. В семилукском селе Ендовище около одного из домов на улице Крупской нашли тело 50-летнего мужчины. Следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба управления СКР по Воронежской области в понедельник, 23 июля. По подозрению в убийстве задержали 59-летнего сельчанина. По предварительным данным, инцидент случился вечером субботы, 21 июля. Пьяный 59-летний сельчанин встретил на улице свою знакомую, которая находилась в сопровождении спутника. В процессе общения 50-летний мужчина приревновал женщину к её знакомому, из-за чего случился словесный конфликт. Разозлившийся 59-летний сельчанин решил отомстить. Он пошёл в свой гараж, взял топор, и, подойдя к новому знакомому, стал бить его лезвием топора по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Личность сельчанина установили совместными усилиями следователей и полицейских. Мужчину поймали, он признался в преступлении и показал на месте, как именно наносил удары погибшему. Сейчас сельчанин находится под стражей. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз, допросили свидетелей, в том числе и спутницу погибшего мужчины. Расследование продолжается. За убийство сельчанину грозит до 15 лет тюрьмы. Дарья Крымова