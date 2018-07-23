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Ущерб от действий вандалов на ОЖД в январе-июне составил почти 1,8 млн руб.
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Ущерб от действий вандалов на ОЖД в январе-июне составил почти 1,8 млн руб. 

Агентство «Москва» 36 минут назад
Почти 1,8 млн руб. составил ущерб от действий вандалов на территории Октябрьской железной дороги (ОЖД) в январе-июне 2018 г., сообщили в пресс-службе ОЖД.
«С января по июнь в границах Октябрьской магистрали вандалы раскрасили 136 вагонов, кроме того, было зафиксировано 22 факта обкидывания подвижного состава камнями, разбито 12 линз светофоров, испорчено пять сидений электропоездов. Таким образом, ущерб, нанесенный железнодорожному имуществу в I полугодии, составил почти 1,8 млн руб.», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что порча имущества компании является преступлением и влечет за собой административную, а иногда и уголовную ответственность.
«Раскрашивание вагонов, битье стекол, линз светофоров и нарушение целостности сидений электропоездов преследуется по закону, ст. 214 «Вандализм» УК РФ. С января по июнь 2018 г. было задержано 32 человека, к административной ответственности за ущерб, нанесенный компании, привлечены девять человек, к уголовной — три», — отмечается в сообщении.
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