Верховный суд Карелии оставил под арестом Юрия Дмитриева

Сам руководитель карельского «Мемориала» проходит психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербурге

Верховный суд Карелии оставил без изменения меру пресечения руководителю регионального отделения «Мемориал» Юрию Дмитриеву , который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери.

— Ничего не изменили. Остался арест, — сказал агентству «Интерфакс» адвокат историка Виктор Ануфриев. Историк будет находиться под арестом до 26 августа.

Напомним, Дмитриев был задержан 27 июня в рамках нового уголовного дела, на следующий день ему была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Защита обжаловала решение. Апелляционная жалоба была направлена в Верховный суд Карелии.

По версии следователей, с 2012 по 2016 годы Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей приемной дочери. 25 июля суд начнет пересмотр дела историка об изготовлении детской порнографии, по которому правозащитник был оправдан 5 апреля.

В настоящее время обвиняемый находится в Петербурге, где проходит психиатрическую экспертизу, которая, по данным «Медиазоны», займет почти месяц.