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Суд пересмотрит дело главы карельского мемориала Дмитриева
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Суд пересмотрит дело главы карельского мемориала Дмитриева 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
ПЕТРОЗАВОДСК, 25 июл — РИА Новости. Петрозаводский городской суд назначил на 18 сентября пересмотр уголовного дела в отношении лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в изготовлении детской порнографии и хранении деталей оружия.
Дмитриев был задержан при попытке выехать из Петрозаводска в рамках дела о насильственных действиях сексуального характера. Петрозаводский городской суд санкционировал его арест 28 июня. Дмитриев был этапирован в СИЗО в Колпино 15 июля.
"На 18 сентября на 10.00", — сказала журналистам прокурор Петрозаводска Елена Аскерова после организационного заседания суда, отвечая на вопрос о дате пересмотра дела.
Петрозаводский горсуд 5 апреля оправдал Дмитриева по статьям об изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней, однако признал виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия — по этой статье ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок два года и шесть месяцев. Позже, 14 июня, Верховный суд Карелии, рассмотрев апелляцию прокуратуры, отправил дело Дмитриева об изготовлении порноматериалов на пересмотр.
В апелляционной инстанции пришли к выводу, что приговор горсуда необходимо отменить полностью. Дмитриева оставили под подпиской о невыезде.
По версии следствия, Дмитриев на протяжении нескольких лет фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии, также он незаконно хранил основную часть одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения. Дмитриев пробыл под арестом с декабря 2016 года по январь 2018 года и вышел под подписку о невыезде. Обвинение просило назначить ему девять лет колонии строгого режима. Обвиняемый не признал вины.
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