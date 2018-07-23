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Житель Архангельской области попытался зарезать старшего брата‐иждивенца
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Житель Архангельской области попытался зарезать старшего брата‐иждивенца 

360tv.ru 39 минут назад
В Архангельской области осудят 48‐летнего местного жителя за покушение на убийство старшего брата. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу регионального СУ СК.
Следствие установило, что в конце января пьяный обвиняемый несколько раз ранил ножом старшего брата. Потерпевшему удалось выхватить нож и оказать сопротивление. Благодаря своевременному прибытию медиков братья остались живы.
«В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что три года назад его старший брат освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство. Родственник нигде не работал, жил за его счет, поэтому обвиняемый решил его убить», — уточнили в пресс-службе ведомства.
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