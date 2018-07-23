Сызранский экс-полицейский попал в суд за две своеобразные спецоперации

Дело в отношении Чердакова возбудили по факту превышения должностных полномочий и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина попал в поле зрения сотрудников УФСБ по Самарской области осенью 2016 года. Предположительно, в октябре Чердаков подготовил целую спецоперацию для улучшения своих показателей. Потом он подыскал помощника — сызранца по фамилии Гончарук. Его Чердаков попросил сбыть определенному человеку наркотики. Помощник сбыл.

Покупателя Чердаков героически задержал, опросил и с его слов записал в протокол, что тот наркотики нашел. За «найденные» наркотики на задержанного полицейский возбудил уголовное дело.

Интересно, что когда сотрудники ФСБ задержали Чердакова и начали расследование, вскрылись и другие факты противоправной деятельности.

По версии следствия, полицейский с коллегами без решения суда и понятых ворвались в предполагаемый наркопритон и, несмотря на отсутствие запрещенных веществ, задержали находившихся в квартире людей. По версии следствия, таким образом Чердаков с коллегами хотели взять деятельность наркопритона под свой контроль.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО , остальные предполагаемые участники ОПГ — под подпиской о невыезде. Гончарук, заключивший досудебное соглашение, осужден на три с половиной года лишения свободы в колонии особого режима.

Чердаков был уволен из полиции в связи с утратой доверия на основании служебной проверки. Это увольнение Чердаков пытался обжаловать, но 19 мая 2017 г. Сызранский городской суд признал увольнение законным.