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Михаил Гавунас потребовал от МВД компенсацию за затягивание расследования по его уголовному делу
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Михаил Гавунас потребовал от МВД компенсацию за затягивание расследования по его уголовному делу 

Псковская губерния 43 минуты назад
Бывший вице-спикер Псковского областного Собрания, бизнесмен Михаил Гавунас через суд потребовал от министерства внутренних дел и министерства финансов РФ компенсацию за затягивание расследования по его уголовному делу по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупных размерах). Следователи не передают дело Гавунаса в суд уже более пяти лет. Рассмотрение дела начнётся 15 августа, в качестве заинтересованных лиц в суд вызваны представители следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области и представители СК РФ. Как рассказал «Псковской губернии» коллега Михаила Гавунаса Николай Рассадин, размер заявленных требований по компенсации составляет порядка одного миллиона рублей. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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