Ещё
В Екатеринбурге отдали под суд убийцу-наркодельца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Екатеринбурге отдали под суд убийцу-наркодельца 

Уралинформбюро 45 минут назад
Фото: Уралинформбюро
В Ленинский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении 44-летнего лидера наркобанды. Ему грозит пожизненное лишение свободы за организацию сбыта «синтетики» в особо крупном размере. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
В 2008 году мужчину отправили на 10,5 года в южноуральскую колонию за убийство. По данным следствия, в сентябре 2016-го он через мессенджер зарегистрировал интернет-магазин автоматических продаж наркотиков и создал преступную группу для торговли «синтетикой» на территории Среднего Урала. В состав ОПГ он вовлек трех человек — в настоящее время они отбывают наказание в колониях.
Сообщники занимались фасовкой наркотиков и раскладкой их по тайникам. Адреса закладок они скидывали лидеру банды, а тот загружал их в интернет-магазин.
При задержании сообщиков подсудимого было изъято более 1,8 килограмма карфентанила, а также 2,2 кило смеси карфентанила и героина. При этом считается, что одна единица карфентанила в 5 000 раз мощнее единицы героина.
Следует отметить, что подсудимый пытался склонить свидетелей к даче ложных показаний.
Уралинформбюро: последние новости
Дело экс-замглавы ФСИН дошло до суда После видео о пытках в ярославской колонии отстранены 17 сотрудников В Югре делавшую закладки наркоторговку упекли на 7 лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину46
Россияне взбунтовались из-за нового налога65
Дачники будут жить по новым правилам131
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор421
Украина приготовилась перехватывать российские корабли109
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение