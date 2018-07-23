В Екатеринбурге отдали под суд убийцу-наркодельца

В Ленинский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении 44-летнего лидера наркобанды. Ему грозит пожизненное лишение свободы за организацию сбыта «синтетики» в особо крупном размере. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В 2008 году мужчину отправили на 10,5 года в южноуральскую колонию за убийство. По данным следствия, в сентябре 2016-го он через мессенджер зарегистрировал интернет-магазин автоматических продаж наркотиков и создал преступную группу для торговли «синтетикой» на территории Среднего Урала. В состав ОПГ он вовлек трех человек — в настоящее время они отбывают наказание в колониях.

Сообщники занимались фасовкой наркотиков и раскладкой их по тайникам. Адреса закладок они скидывали лидеру банды, а тот загружал их в интернет-магазин.

При задержании сообщиков подсудимого было изъято более 1,8 килограмма карфентанила, а также 2,2 кило смеси карфентанила и героина. При этом считается, что одна единица карфентанила в 5 000 раз мощнее единицы героина.

Следует отметить, что подсудимый пытался склонить свидетелей к даче ложных показаний.