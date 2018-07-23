В Нижнем Новгороде иностранка убила избивавшего ее мужа

32-летняя гражданка республики Киргизия осуждена за убийство своего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, преступление было совершено 13 августа 2017 года в Советском районе Нижнего Новгорода. Тем вечером в доме на улице Светлогорская между 32-летней подсудимой и ее пьяным 39-летним супругом произошел конфликт. В какой-то момент женщина схватила нож и дважды вонзила его в живот мужчине.

От полученных ранений нижегородец скончался на месте. Вскоре женщину задержали и предъявили ей обвинение по статье «Убийство». Ранее она не привлекалась к уголовной ответственности.

Отметим, в ходе предварительного расследования свою вину иностранка не признала. Она заявила, что вовсе не желала убивать мужа, а лишь хотела защититься от его побоев.

В итоге суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 8,6 лет. Отбывать срок она будет в колонии общего режима

Ранее мы писали о еще одном случае смертельной поножовщины: пьяный нижегородец зарезал спящего брата.