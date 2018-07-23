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Уроженца Узбекистана задержали в Москве по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней жительницы КБР
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Уроженца Узбекистана задержали в Москве по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней жительницы КБР 

Агентство «Москва» 48 минут назад
Сотрудники полиции задержали уроженца Узбекистана по подозрению изнасиловании несовершеннолетней в столичном районе Северное Медведково, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Задержан 28-летний уроженец Узбекистана, подозреваемый в изнасиловании жительницы Кабардино-Балкарской Республики (КБР) 2003 г. рождения в подъезде жилого дома по адресу: Студеный проезд, д. 9», — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, вечером 20 июля в полицию поступило сообщение от жительницы столицы о том, что ее племянница, приехавшая погостить в Москву из КБР, пропала после того, как вышла на улицу в магазин. Впоследствии девочку обнаружили в подъезде жилого дома в Студеном проезде, д. 9 вместе с предполагаемым насильником. По предварительным данным, изнасилование произошло прямо на лестничной клетке. При этом задержанный проживает в указанном доме, отметил источник.
На следующий день тетя потерпевшей написала заявление о привлечении мужчины к ответственности. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»).
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